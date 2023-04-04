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20 июля 2023 16:32

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Юлия ПЫХАЛОВА
Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик

Как Петербург и область собираются победить борщевик