Три водных маршрута с теплоходами-ресторанами открыли в Петербурге

На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.
На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.
На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.
На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.
На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.
На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.
На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.
На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.