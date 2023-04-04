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21 июля 2023 15:07

Три водных маршрута с теплоходами-ресторанами открыли в Петербурге

Вероника ОВСЯННИКОВА
На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.

На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.

На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.

На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.

На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.

На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.

На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.

На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.

На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.

На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.

На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.

На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.

На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.

На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.

На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.

На Крестовском острове появился новый причал, откуда стартуют три водных маршрута по Петербургу.