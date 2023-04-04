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5 августа 2023 10:40

Пришельцы, акулы и принцессы: костюмированный заплыв сапбордов в Петербурге

Юлия ПЫХАЛОВА
Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.