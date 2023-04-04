Пришельцы, акулы и принцессы: костюмированный заплыв сапбордов в Петербурге

Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.
Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.
Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.
Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.
Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.
Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.
Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.
Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.
Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.
Фестиваль "Фонтанка SUP" прошел на реках и каналах Петербурга.