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8 августа 2023 17:25

Что внутри станции метро "Горный институт" в Петербурге за год до ее сдачи

Юлия ПЫХАЛОВА
Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.