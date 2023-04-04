Что внутри станции метро "Горный институт" в Петербурге за год до ее сдачи

Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.
Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.
Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.
Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.
Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.
Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.
Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.
Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.
Строительство станции "Горный институт" в Петербурге завершено на 80 процентов.