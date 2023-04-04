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31 августа 2023 15:46

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Юлия ПЫХАЛОВА
Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга

Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга