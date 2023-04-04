Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга
Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга
Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга
Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга
Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга
Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга
Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга
Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга
Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга
Первый автобус с новой системой охлаждения двигателя вышел на улицы Петербурга