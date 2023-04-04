Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»
Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»
Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»
Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»
Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»
Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»
Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»
Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»
Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»
Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»