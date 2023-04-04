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6 сентября 2023 13:31

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Юлия ПЫХАЛОВА
Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»

Власти Петербурга больше не будут застраивать Шушары «муравейниками»