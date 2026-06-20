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20 июня 2026 10:14

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Алексей БУЛАТОВ
Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне

Занятия мобильных огневых групп на военном полигоне