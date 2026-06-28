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26 июня 2026 22:54

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Алексей БУЛАТОВ
Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге

Генеральная репетиция праздника выпускников Алые паруса" в Петербурге