Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
30 июня 2026 17:25

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Алексей БУЛАТОВ
Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ

Учения МЧС на Газпром-арене в рамках сотрудничества с ОДКБ