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13 июля 2026 16:02

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Алексей БУЛАТОВ
Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

Морской крестный ход с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного