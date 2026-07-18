Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора
Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора
Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора
Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора
Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора
Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора
Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора
Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора
Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора
Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора