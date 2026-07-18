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17 июля 2026 20:49

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Алексей БУЛАТОВ
Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора

Рабочие провели ямочный ремонт дороги у Казанского собора