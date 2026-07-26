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26 июля 2026 18:27

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Алексей БУЛАТОВ
Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге

Сотни моряков вышли праздновать день ВМФ в Петербурге