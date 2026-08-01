Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
1 августа 2026 11:09

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Алексей БУЛАТОВ
Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку

Больше 10 тысяч человек вышли на САПах на фонтанку