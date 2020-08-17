2020-08-18T17:06:15+03:00
Тема дня. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Хотели как лучше: закон о бесплатном питании школьников обернулся перспективой остаться вообще без питания

Проблемы с питанием детей могут возникнуть в сентябре в школах Московского, Фрунзенского, Адмиралтейского, Калининского и Приморского районовПроблемы с питанием детей могут возникнуть в сентябре в школах Московского, Фрунзенского, Адмиралтейского, Калининского и Приморского районовФото: Артем КИЛЬКИН

Три района Петербурга еще не подвели итоги тендеров на организацию школьного питания. Еще два района даже не объявили конкурсы. Причина - возня чиновников вокруг нового закона. Но Смольный и депутаты ЗакСа обещают не оставить детей без еды

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Будут ли кормить детей в школах в сентябре?

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