Хотели как лучше: закон о бесплатном питании школьников обернулся перспективой остаться вообще без питания
Проблемы с питанием детей могут возникнуть в сентябре в школах Московского, Фрунзенского, Адмиралтейского, Калининского и Приморского районовФото: Артем КИЛЬКИН
Три района Петербурга еще не подвели итоги тендеров на организацию школьного питания. Еще два района даже не объявили конкурсы. Причина - возня чиновников вокруг нового закона. Но Смольный и депутаты ЗакСа обещают не оставить детей без еды
ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Будут ли кормить детей в школах в сентябре?
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