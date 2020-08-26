2020-08-26T20:18:42+03:00
Тема дня. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Петербург сползает с плато по заболеваемости. Смольный готовится ко второй волне коронавирусных ограничений

За сутки в Петербурге 18 новых смертей и 181 новый случай заболевания. Статистика растет уже вторую вторую неделюЗа сутки в Петербурге 18 новых смертей и 181 новый случай заболевания. Статистика растет уже вторую вторую неделюФото: Олег ЗОЛОТО

У нас снова растет заболеваемость и смертность. Ученые говорят, что расчеты на коллективный иммунитет не оправдались, а массовая вакцинация начнется не раньше середины 2021 года. И, судя по всему, им удалось убедить чиновников Смольного

ТЕМЫ ДНЯ в Петербурге. Мы сползаем с плато, Смольный готовится ко второй волне коронавирусных ограничений, а дерматологи в ужасе от последствий масочного режима

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 10.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (812) 418-37-73+7 931 398 92 92+7 931 398 92 92
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Исторические границы Санкт-Петербурга изменят до конца года
Семак раскритиковал судейство после проигрыша «Зенита» в матче с «Динамо»
«Ситуация сложная»: Семак рассказал о травме Дриусси в матче с «Динамо»
«Заглохли» и «Надо спуститься с небес»: Что пишут фанаты «Зенита» после первого поражения команды в 2020 году
Врача-терапевта поликлиники №60 оштрафовали за нарушения по коронавирусу
«Газель» насмерть задавила пенсионерку на тротуаре на проспекте Славы
Почти 1 млрд рублей потратят на продление двух улиц в Санкт-Петербурге
Проблемы с регистрацией недвижимости в МФЦ Санкт-Петербурга закончатся в сентябре
Коммунальщики закрашивают стены во Дворе Нельсона
Петербурженка случайно убила пенсионера, толкнув его на парковке
На станции метро «Пионерская» закончился ремонт эскалаторов и ступеней
Строители метро Санкт-Петербурга добились зарплаты через забастовку
Каждый десятый ресторан или бар закрылся в центре Санкт-Петербурга
Песню Шуфутинского "3 сентября" попросили запретить в Санкт-Петербурге
Смольный рассказал о подготовке ко второй волне коронавируса в Санкт-Петербурге
Пьяный пенсионер попал под электричку и впал в кому в Ленинградской области