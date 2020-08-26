Петербург сползает с плато по заболеваемости. Смольный готовится ко второй волне коронавирусных ограничений
У нас снова растет заболеваемость и смертность. Ученые говорят, что расчеты на коллективный иммунитет не оправдались, а массовая вакцинация начнется не раньше середины 2021 года. И, судя по всему, им удалось убедить чиновников Смольного
ТЕМЫ ДНЯ в Петербурге. Мы сползаем с плато, Смольный готовится ко второй волне коронавирусных ограничений, а дерматологи в ужасе от последствий масочного режима