2020-08-27T17:53:19+03:00
Беседка. Петербург
Алеся КРУПАНИНАОльга МАРКИНА

Токсичная среда. Андрей Константинов об отравленных оппозиционерах, закрытых кинотеатрах и возне вокруг маленьких баров в Петербурге

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Вторая волна коронавирусных ограничений в Петербурге. Судьба наливаек и маленьких баров, Смольный отказывается открывать кинотеатры и фудкорты. А Навального все-таки отравили Говорим с Андреем Константиновым о том, куда катится мир на этой неделе

ТОКСИЧНАЯ СРЕДА. Андрей Константинов об отравленных оппозиционерах, закрытых кинотеатрах и возне вокруг маленьких баров в Петербурге

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