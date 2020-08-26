Токсичная среда. Андрей Константинов об отравленных оппозиционерах, закрытых кинотеатрах и возне вокруг маленьких баров в Петербурге
Вторая волна коронавирусных ограничений в Петербурге. Судьба наливаек и маленьких баров, Смольный отказывается открывать кинотеатры и фудкорты. А Навального все-таки отравили Говорим с Андреем Константиновым о том, куда катится мир на этой неделе
ТОКСИЧНАЯ СРЕДА. Андрей Константинов об отравленных оппозиционерах, закрытых кинотеатрах и возне вокруг маленьких баров в Петербурге