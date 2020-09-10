2020-09-14T10:22:46+03:00
Тема дня. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

День Солидарности в борьбе с терроризмом отметили в Ленинградской области

Огромное Знамя Победы развернули у стелы «Ника» в Сосновом Бору. ФОТО: Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ЛенобластиОгромное Знамя Победы развернули у стелы «Ника» в Сосновом Бору. ФОТО: Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти

Центр патриотического воспитания ветеранов боевых действий открылся в Сосновом Бору, а у детской школы искусств «Балтика» состоялась высадка деревьев и закладка Аллеи памяти учителей, погибших во время захвата школы в Беслане

ТЕМА ДНЯ. В Ленобласти отметили день солидарности в борьбе с терроризмом

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