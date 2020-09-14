2020-09-14T20:01:57+03:00
Тема дня. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Анастасия Ещенко собиралась уйти от Олега Соколова в ночь убийства

Олег Соколов с интересом слушал рассказы Сергея Ещенко о себеОлег Соколов с интересом слушал рассказы Сергея Ещенко о себеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В суде по делу о зверском убийстве аспирантки СПбГУ выступил ее брат - Сергей Ещенко. По его словам, сестра звонила ему за пару часов до смерти - жаловалась на то, что Соколов избил из ревности, потому что она собиралась на день рождения к другу

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Анастасия Ещенко собиралась уйти от Олега Соколова в ночь убийства

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