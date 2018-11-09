2018-11-09T20:45:34+03:00
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Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Сказочный сад на Невском и необычная иллюминация на Казанском соборе: Петербург начинают украшать к Новому году

Совершенно новое оформление ждет Казанский собор к Новому 2019 году. Фото: предоставлено пресс-службой администрации ПетербургаСовершенно новое оформление ждет Казанский собор к Новому 2019 году. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Петербурга

Уже на будущей неделе в Петербурге начнут развешивать новогодние гирлянды. Причем, начнут с окраин. Власти обещают новинки и сюрпризы, А елки должны появиться на улицах в последнюю очередь - для того, чтобы не девальвировать праздничное настроение

ТЕМА ДНЯ. Новый год в Петербурге начинается уже на будущей неделе

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