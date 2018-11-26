Александр Говорунов: рассуждения о кощунственности парада на 75-летие снятия блокады - это сродни попыткам переписать историю
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов в студии радио «Комсомольская Правда»Фото: Олег ЗОЛОТО
Вице-губернатор Санкт-Петербурга напоминает о том, что военный парад уже проходил в нашем городе в день снятия блокады - 27 января 2014 года. И тогда он не вызвал никаких споров. А сейчас волну гонят те, кому хочется личной популярности
СКАЗАНО. Вице-губернатор Александр Говорунов о скандале вокруг парада в честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда
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