«Я объявляю войну ЕГЭ»: Школьник из Петербурга создал свой профсоюз, чтобы изменить систему образования
Десятиклассник Леонид утверждает, что в его организацию вступили уже больше двухсот учениковФото: Олег ЗОЛОТО
Парня вроде как называют экстремистом, угрожают прокуратурой и отчислением. Он в ответ обещает привлечь на свою сторону всех старшеклассников своей школы и даже учителей и объявить забастовку
ТЕМА ДНЯ. Революция или личный пиар? Школьник из Петербурга создает ученический профсоюз
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