2018-12-04T20:49:10+03:00
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Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

«Я объявляю войну ЕГЭ»: Школьник из Петербурга создал свой профсоюз, чтобы изменить систему образования

Десятиклассник Леонид утверждает, что в его организацию вступили уже больше двухсот учениковДесятиклассник Леонид утверждает, что в его организацию вступили уже больше двухсот учениковФото: Олег ЗОЛОТО

Парня вроде как называют экстремистом, угрожают прокуратурой и отчислением. Он в ответ обещает привлечь на свою сторону всех старшеклассников своей школы и даже учителей и объявить забастовку

ТЕМА ДНЯ. Революция или личный пиар? Школьник из Петербурга создает ученический профсоюз

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