«Адский ларек» депутата Милонова и угроза дефицита алкоголя под Новый год
На вопросы и претензии продавец ларька предложила депутату денег. Фото: Виталий Милонов
Виталий Милонов нашел около своего дома в Петербурге ларек, где круглосуточно продают пиво - в том числе и детям. Тем временем, нам с вами грозит дефицит импортного алкоголя перед Новым годом - из-за замены акцизных марок
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Виталий Милонов сходил за пивом, а торговцы грозят дефицитом спиртного перед Новым годом
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