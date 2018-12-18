2018-12-18T21:13:50+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Волшебные трамваи, Дед Мороз на воздушном шаре и смертельная пиротехника

Такие волшебные трамваи будут курсировать по одному из самых красивых маршрутов Петербурга – по Петроградской стороне через Троицкий мостТакие волшебные трамваи будут курсировать по одному из самых красивых маршрутов Петербурга – по Петроградской стороне через Троицкий мостФото: Артем КИЛЬКИН

Последние штрихи в подготовке Петербурга к Новому году. Стало известно когда Невский станет пешеходным, во сколько будет салют, и где можно будет запускать фейерверки своими руками. А еще какой-то парень швырялся деньгами в ТК Галерея

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Шестьсот тысяч рублей на ветер, волшебные трамваи и убийственная пиротехника - Петербург готовится к Новому году

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