Волшебные трамваи, Дед Мороз на воздушном шаре и смертельная пиротехника
Такие волшебные трамваи будут курсировать по одному из самых красивых маршрутов Петербурга – по Петроградской стороне через Троицкий мостФото: Артем КИЛЬКИН
Последние штрихи в подготовке Петербурга к Новому году. Стало известно когда Невский станет пешеходным, во сколько будет салют, и где можно будет запускать фейерверки своими руками. А еще какой-то парень швырялся деньгами в ТК Галерея
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Шестьсот тысяч рублей на ветер, волшебные трамваи и убийственная пиротехника - Петербург готовится к Новому году
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