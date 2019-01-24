Смольный объяснил, почему в Петербурге с 2019 года выросли счета за коммунальные услуги
Самая большая статья расходов - отоплениеФото: Александр ГЛУЗ (архив)
Причина - погода. Шесть градусов разницы между средней температурой ноября и декабря подняли расходы на отопление так, что общая сумма коммунальных платежей в среднем выросла на 16%. И это не предел - январь получается на пару градусов холоднее декабря
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Январские платежки ЖКХ будут еще чудесатее, чем декабрьские
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