2019-01-24T19:41:30+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Смольный объяснил, почему в Петербурге с 2019 года выросли счета за коммунальные услуги

Самая большая статья расходов - отоплениеСамая большая статья расходов - отоплениеФото: Александр ГЛУЗ (архив)

Причина - погода. Шесть градусов разницы между средней температурой ноября и декабря подняли расходы на отопление так, что общая сумма коммунальных платежей в среднем выросла на 16%. И это не предел - январь получается на пару градусов холоднее декабря

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Январские платежки ЖКХ будут еще чудесатее, чем декабрьские

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