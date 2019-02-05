Корь атакует Петербург: крупный очаг опасной болезни зафиксировали в Фрунзенском районе
Корь - серьезнейшее заболевание, без прививки человек перед ней абсолютно беззащитенФото: Олег УКЛАДОВ
В прошлом году заболеваемость выросла в 17 раз. А в этом году только в одном из домов жилого комплекса «София» на Южном шоссе заболели сразу восемь человек: двое взрослых и шестеро детей. Почему корь вернулась?
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Корь вернулась, готовы ли петербургские врачи к этой забытой болезни?
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