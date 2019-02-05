2019-02-05T20:55:33+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Корь атакует Петербург: крупный очаг опасной болезни зафиксировали в Фрунзенском районе

Корь - серьезнейшее заболевание, без прививки человек перед ней абсолютно беззащитенКорь - серьезнейшее заболевание, без прививки человек перед ней абсолютно беззащитенФото: Олег УКЛАДОВ

В прошлом году заболеваемость выросла в 17 раз. А в этом году только в одном из домов жилого комплекса «София» на Южном шоссе заболели сразу восемь человек: двое взрослых и шестеро детей. Почему корь вернулась?

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Корь вернулась, готовы ли петербургские врачи к этой забытой болезни?

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 11.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
4 Февраля 2019 18:41 - 18:46

Картина дня в Петербурге

Тема: «У нас появились пять дядей, четыре тети и брат с сестрой»: Пенсионеров, выигравших полмиллиарда рублей, атаковали мошенники

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (812) 418-37-73+7 921 974 38 00+7 921 974 38 00
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Джим Керри сыграет в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита»
В центре Петербурга появилось граффити с "лопатой Беглова"
Прокуратура Петербурга устроила проверку после гибели парня от упавшей на него глыбы льда
В Петербурге Комитет по инвестициям проверит Контрольно-счетная палата
Наледь с крыши дома убила студента в Петербурге
Названа причина появления запаха газа на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
54-летний житель Санкт-Петербурга, развращавший внучку и ее подружку, сядет на 13 лет
Стала известна причина поножовщины полярников на антарктической станции «Беллинсгаузен»
МЧС предупредило петербуржцев о гололедице 6 февраля
Беглов призвал омолодить Смольный
Прокуратура «оживила» мужчину, которому не давали пенсию из-за свидетельства о смерти
Началось строительство дорог вокруг «Лахта Центра»