Сосулька убила студента Медицинской академии в Петербурге
Кусок льда рикошетом отскочил от подоконника и полетел не вниз, а в сторону тротуара, который находится в нескольких метрах от здания. ФОТО: соцсети
Александр Беглов выразил соболезнования семье погибшего. Но в той же речи заявил, что сосулька упала со здания, за которым должны следить федералы. А еще, по его словам, чиновники при Полтавченко расслабились и забыли как убирать снег
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Что может Смольный в борьбе с сосульками-убийцами
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