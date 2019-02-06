Муниципальное образование «Черная речка» могут переименовать в «Ланское»
А разве Пушкин 8 февраля 1837 года поехал стреляться с Дантесом в Ланское?Фото: Асхат БАРДЫНОВ
В ЗакСе считают, что нужно увековечить память о старинном роде, который жил здесь более века назад. Но есть альтернативное мнение - кто-то хочет переименованием избавиться от скандального шлейфа, который тянется за современным МО «Черная речка»
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Зачем в ЗакСе задумали переименование Черной речки
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