2019-02-06T20:58:45+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Муниципальное образование «Черная речка» могут переименовать в «Ланское»

А разве Пушкин 8 февраля 1837 года поехал стреляться с Дантесом в Ланское?А разве Пушкин 8 февраля 1837 года поехал стреляться с Дантесом в Ланское?Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В ЗакСе считают, что нужно увековечить память о старинном роде, который жил здесь более века назад. Но есть альтернативное мнение - кто-то хочет переименованием избавиться от скандального шлейфа, который тянется за современным МО «Черная речка»

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Зачем в ЗакСе задумали переименование Черной речки

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4 Февраля 2019 18:41 - 18:46

Картина дня в Петербурге

Тема: «У нас появились пять дядей, четыре тети и брат с сестрой»: Пенсионеров, выигравших полмиллиарда рублей, атаковали мошенники

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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