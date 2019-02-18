2019-02-19T14:33:07+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Милонов просит Смольный провести референдум по вопросу «засолки» улиц

Студия радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Студия радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Александр ГЛУЗ

А еще москвичи поставили Петербург на второе место в рейтинге российских регионов по качеству жизни - известные петербуржцы в недоумении. И испанская пресса внезапно восхваляет своих солдат, участвовавших в блокаде Ленинграда

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Милонов предлагает референдум о реагентах. Петербург на втором месте в рейтинге качества жизни. А испанцы восхваляют своих солдат, участвовавших в блокаде

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13 Февраля 2019 18:17 - 18:31

Картина дня в Петербурге

Тема: «Я заколю тебя, тварь»: Мамочка из Петербурга набросилась с ножом на женщину, которая удалила ее из родительского чатика

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
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