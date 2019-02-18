Милонов просит Смольный провести референдум по вопросу «засолки» улиц
Студия радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Александр ГЛУЗ
А еще москвичи поставили Петербург на второе место в рейтинге российских регионов по качеству жизни - известные петербуржцы в недоумении. И испанская пресса внезапно восхваляет своих солдат, участвовавших в блокаде Ленинграда
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Милонов предлагает референдум о реагентах. Петербург на втором месте в рейтинге качества жизни. А испанцы восхваляют своих солдат, участвовавших в блокаде
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