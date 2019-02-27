Ледовые битвы: как СКА может проиграть «Спартаку» в play-off Кубка Гагарина
Василий Каменев в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ
Что вообще происходит с командой, которая по всем раскладам должна добраться как минимум до финала Западной конференции КХЛ? И какие расклады у конкурентов? Говорим с бывшим нападающим СКА, бронзовым призером чемпионатов СССР и России Василием Каменевым
СПОРТ ПОСЛЕ УЖИНА. Василий Каменев - о СКА, «Спартаке» и судьбе Кубка Гагарина-2019
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