Какое чудо должно случиться, чтобы «Зенит» протиснулся в 1/4 финала Лиги Европы
Артем Дзюба, скорее всего, не выйдет на поле против «Вильярреала»Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В первом матче против «Вильярреала» мы проиграли со счетом 1:3. Федор Погорелов считает, что «Зенит» победит сегодня вечером, но со счетом недостаточным для дальнейших еврокубковых приключений. Потому что все мысли у команды о грядущем «Спартаке»
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. «Зенит» еще может проскочить в 1/4 финала Лиги Европы, но нужно чудо
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