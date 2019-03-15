Лоукостер «Победа» уходит с международных рейсов из аэропорта «Пулково»
Дешевых рейсов в Европу из аэропорта «Пулково» больше не будетФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Авиакомпании все-таки не удалось договориться с погранслужбой ФСБ о сокращении времени проверок самолетов в аэропорту. В связи с этим последние самолеты «Победы» в Европу полетят в марте. Дальше будем летать либо дорого, либо через Хельсинки
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Кто больше потеряет от того, что «Победа» больше не будет летать из Пулково за границу
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