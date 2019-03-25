2019-03-26T09:41:01+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Главу Жилкома Валерия Шияна отправили в отставку из-за уборки снега и хрупких фасадов

Шиян возглавлял Жилищный комитет в течение семи лет. Фото: Администрация Санкт-ПетербургаШиян возглавлял Жилищный комитет в течение семи лет. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Смольный передал документы о работе главы Жилкома в правоохранительные органы. в чем суть претензий к нему, пока не ясно. Но эксперты говорят, что ему лучше искать хорошего адвоката, а не новую работу. А сам Шиян говорит, что теперь будет работать на дач

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Новая снегоуборочная отставка - уволен глава Жилищного комитета

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