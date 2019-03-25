11-летняя школьница полночи бродила по лесу в Ленобласти после лыжной прогулки
Всю ночь спасатели искали в лесу Ленобласти 11-летнюю девочкуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Дети из лагеря, в котором занимаются спортивным ориентированием, пошли знакомиться с трассой под присмотром тренеров. А когда вернулись в лагерь к ужину, выяснилось, что одного ребенка не хватает. Поиски длились девять часов
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Заблудилась на тренировке по ориентированию - 11-летняя девочка полсуток провела в лесу
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