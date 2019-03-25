Смольный уверен, что средняя зарплата в Петербурге достигла 61 тысячи рублей
По мнению чиновников Смольного, средний петербуржец получает 61 тысячу рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
По данным главы комитета по экономической политике и стратегическому развитию Петербурга Валерия Москаленко за год зарплаты в Петербурге выросли на 10%. Экономисты и аналитики рекрутинговых агентств говорят, что это какая-то альтернативная реальность
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Средняя зарплата в городе превышает 60 тысяч рублей - в этом уверены в Смольном. Эксперты в недоумении
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