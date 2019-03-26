2019-03-27T11:06:22+03:00
Тема дня. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Как в России работает черный бизнес по продаже младенцев через соцсети

Многодетная мать (слева) передала своего третьего ребенка петербурженке (справа)Многодетная мать (слева) передала своего третьего ребенка петербурженке (справа)Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Корреспондент «Комсомолки» нашел форумы, на которых сотни матерей готовы за небольшие деньги отдать своего ребенка - цены от 30 до 300 тысяч рублей. Полиция разводит руками - в пабликах нет ничего противозаконного, а конкретные переговоры идут в личке

ТЕМА ДНЯ. Как мы покупали ребенка через интернет

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