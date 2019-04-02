Взрыв в петербургской военно-космической академии мог устроить ревнивый любовник
По одной из версий, взрыв в Военно-космической академии в Петербурге 2 апреля 2019 года мог устроить ревнивецФото: Артем КИЛЬКИН
Четыре офицера академии имени Можайского ранены в результате взрыва. Что именно взорвалось, откуда взрывчатка оказалась в учебном заведении, почему пострадали только офицеры, а не курсанты. Мы собрали все версии
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Что известно о взрыве в академии Можайского - все версии, вплоть до самых экзотичных
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