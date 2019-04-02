2019-04-02T20:32:36+03:00
Картина дня в Петербурге
Анна ПОСЛЯНОВАДмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Суд по делу о теракте в петербургском метро - подсудимые говорят, что их подставили

Подсудимые по делу о теракте в петербургском метроПодсудимые по делу о теракте в петербургском метроФото: Олег ЗОЛОТО

На скамье подсудимых 11 человек, следствие считает, что эти люди два года назад входили в группу прикрытия, технического и финансового обеспечения террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Сами они на первом заседании суда кричали, что они не при чем

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Первый день суда по делу о теракте в метро - обвиняемые утверждают, что их подставили

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