Суд по делу о теракте в петербургском метро - подсудимые говорят, что их подставили
Подсудимые по делу о теракте в петербургском метроФото: Олег ЗОЛОТО
На скамье подсудимых 11 человек, следствие считает, что эти люди два года назад входили в группу прикрытия, технического и финансового обеспечения террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Сами они на первом заседании суда кричали, что они не при чем
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Первый день суда по делу о теракте в метро - обвиняемые утверждают, что их подставили
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