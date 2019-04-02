2019-04-02T20:40:44+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Режиссер фильма «Ложь Матильды», подавший в суд на Учителя: «Я воспитаю его, чтобы он такую мерзость больше не снимал»

Картина "Матильда" еще до выхода в прокат вызвала массу негодования.Картина "Матильда" еще до выхода в прокат вызвала массу негодования.Фото: кадр из фильма

Руслан Алиев требует с Алексея Учителя 3 миллиона рублей компенсации морального время. По его словам, его действия продиктованы любовью к царю. А деньги он потратит на строительство детского дома в Екатеринбурге. Адвокаты Учителя разводят руками, мол, пиа

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Алексея Учителя догоняет эхо «Матильды»

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