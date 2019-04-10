2019-04-10T21:20:40+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Платную трассу М-11 «Москва-Петербург» откроют к 29 сентября

Трассу М-11 "Москва-Петербург" должны достроить к концу сентября 2019 года.Трассу М-11 "Москва-Петербург" должны достроить к концу сентября 2019 года.Фото: Тимур ХАНОВ

Об этом заявили в Министерстве транспорта России. Осталось достроить 137 километров – это в Новгородской и Ленинградской областях. И самый сложный участок - последние километры, которые идут по территории Петербурга. Мы выяснили, почему это место такое сл

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Почему скоростная трасса М-11 откроется только в конце сентября

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 7.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (812) 418-37-73+7 921 974 38 00+7 921 974 38 00
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24