Платную трассу М-11 «Москва-Петербург» откроют к 29 сентября
Трассу М-11 "Москва-Петербург" должны достроить к концу сентября 2019 года.Фото: Тимур ХАНОВ
Об этом заявили в Министерстве транспорта России. Осталось достроить 137 километров – это в Новгородской и Ленинградской областях. И самый сложный участок - последние километры, которые идут по территории Петербурга. Мы выяснили, почему это место такое сл
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Почему скоростная трасса М-11 откроется только в конце сентября
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