Опять мимо. Второй год подряд СКА не доходит до финала Кубка Гагарина
Праздника у болельщиков СКА в этом году снова не будетФото: Олег ЗОЛОТО
Слушаем объяснения главного тренера команды Ильи Воробьева, рассуждаем о том, удержится ли он на посту. И интересуемся не повесит ли коньки на гвоздь главная звезда команды Павел Дацюк - ему летом стукнет 41 год
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. СКА второй год подряд пролетел мимо финала Кубка Гагарина. Устоит ли Илья Воробьев на посту главного тренера?
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