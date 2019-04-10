2019-04-10T21:39:44+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Опять мимо. Второй год подряд СКА не доходит до финала Кубка Гагарина

Праздника у болельщиков СКА в этом году снова не будетПраздника у болельщиков СКА в этом году снова не будетФото: Олег ЗОЛОТО

Слушаем объяснения главного тренера команды Ильи Воробьева, рассуждаем о том, удержится ли он на посту. И интересуемся не повесит ли коньки на гвоздь главная звезда команды Павел Дацюк - ему летом стукнет 41 год

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. СКА второй год подряд пролетел мимо финала Кубка Гагарина. Устоит ли Илья Воробьев на посту главного тренера?

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