2019-04-22T20:04:17+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

«Непривитые ученики остались дома»: Очаг кори обнаружили в одной из самых больших школ Петербурга

Дети без прививок от кори в школе №100 временно отстранены от занятийДети без прививок от кори в школе №100 временно отстранены от занятийФото: Алексей БУЛАТОВ

Пока в учебном заведении ждут результатов медицинских анализов, часть детей пропускает занятия. А в Роспотребнадзоре бьют тревогу - с начала года в Петербурге уже 45 случаев кори. При том, что два года назад было всего три

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Корь вернулась - что делать если вы не помните есть ли у вас прививка?

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22 Апреля 2019 18:13 - 18:17

Картина дня в Петербурге

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В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
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