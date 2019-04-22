«Непривитые ученики остались дома»: Очаг кори обнаружили в одной из самых больших школ Петербурга
Дети без прививок от кори в школе №100 временно отстранены от занятийФото: Алексей БУЛАТОВ
Пока в учебном заведении ждут результатов медицинских анализов, часть детей пропускает занятия. А в Роспотребнадзоре бьют тревогу - с начала года в Петербурге уже 45 случаев кори. При том, что два года назад было всего три
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Корь вернулась - что делать если вы не помните есть ли у вас прививка?
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