«Остров невезения»: на Ваське планируют закрыть девять коммерческих маршрутов из десяти
Отказ от маршруток по версии Смольного сделает передвижение по городу удобнее и безопаснееФото: Олег ЗОЛОТО
Смольный объясняет это решение оптимизацией сети общественного транспорта - чтобы маршрутки не дублировали действующие линии автобусов и трамваев. Местные жители негодуют - городские автобусы и без того переполнены и их приходится долго ждать
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Зачем маршрутки выгоняют с Васильевского острова
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