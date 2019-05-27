«Золотую» Audi A8 олимпийского чемпиона Александра Волкова нашли в пруду в центре Петербурга
Этим тюнингом волейболист Александр Волков гордился еще на прошлой неделе. ФОТО: volkov_alexander18Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Есть сведения о том, что машина была продырявлена пулями. В администрации волейбольного «Зенита» говорят, что ничего не слышали о пулях, а машину скорее всего угнали. Сам спортсмен сейчас тренируется
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Что случилось с золотым Audi A8 олимпийского чемпиона Александра Волкова
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