2019-05-27T20:12:14+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

«Золотую» Audi A8 олимпийского чемпиона Александра Волкова нашли в пруду в центре Петербурга

Этим тюнингом волейболист Александр Волков гордился еще на прошлой неделе. ФОТО: volkov_alexander18Этим тюнингом волейболист Александр Волков гордился еще на прошлой неделе. ФОТО: volkov_alexander18Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Есть сведения о том, что машина была продырявлена пулями. В администрации волейбольного «Зенита» говорят, что ничего не слышали о пулях, а машину скорее всего угнали. Сам спортсмен сейчас тренируется

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Что случилось с золотым Audi A8 олимпийского чемпиона Александра Волкова

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В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
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