2019-05-27T20:16:42+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Кафе «Добродомик» на Васильевском острове, где бесплатно кормят пенсионеров, откроется через неделю

Пенсионеры приезжали в "Добродомик" со всего Петербурга. Ежедневно здесь бесплатно обедали около трехсот человекПенсионеры приезжали в "Добродомик" со всего Петербурга. Ежедневно здесь бесплатно обедали около трехсот человекФото: Олег ЗОЛОТО

Хозяева приняли претензии властей по поводу мусора и гирлянды на входе. Но попутно выяснилось, что посадочных мест в «Добродомике» в два раза больше, чем положено по нормативам. И сейчас хозяева пытаются решить эту проблему

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Почему «Добродомик» на Ваське все еще закрыт

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В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
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