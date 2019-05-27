Кафе «Добродомик» на Васильевском острове, где бесплатно кормят пенсионеров, откроется через неделю
Пенсионеры приезжали в "Добродомик" со всего Петербурга. Ежедневно здесь бесплатно обедали около трехсот человекФото: Олег ЗОЛОТО
Хозяева приняли претензии властей по поводу мусора и гирлянды на входе. Но попутно выяснилось, что посадочных мест в «Добродомике» в два раза больше, чем положено по нормативам. И сейчас хозяева пытаются решить эту проблему
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Почему «Добродомик» на Ваське все еще закрыт
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