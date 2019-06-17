Упростить покупку оружия и снизить налоги для начинающих блогеров: «Комсомолка» узнала о первых шагах блогера Юрия Хованского на должности помощника депутата Госдумы
Молодежная законодательная мощь. Василий Власов и Юрий Хованский. Фото: Instagram Юрия Хованского
Гангста-рэпер, блогер и стендап-комик Юрий Хованский устроился в Госдуму, на должность помощника самого молодого депутата Госдумы Василия Власова, которому всего 23 года. А еще Хованский сравнивал Милонова с котиком
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Клоун в Госдуме - зачем Юрия Хованского взяли в помощники депутата
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