2019-06-27T15:42:10+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Зрители возмущены: на гастролях в Петербурге оперную звезду Пласидо Доминго заменили другим артистом

Пласидо Доминго так и не вышел на сцену Мариинского театра 25 июняПласидо Доминго так и не вышел на сцену Мариинского театра 25 июняФото: Михаил ФРОЛОВ

Знаменитый тенор не смог исполнить главную партию в опере «Симон Бокканегра» из-за сорванного голоса. Зрителям объявили об этом прямо перед началом выступления. Билеты на Доминго стоили от 3,5 до 27 тысяч рублей. Многие требуют вернуть деньги

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Скандал в Мариинке - можно ли вернуть деньги за билеты?

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