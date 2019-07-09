Как Петербург пережил второй «тропический» ливень за неделю
Улицы пересекали вброд. Фото: vk.com/unreleased_dtp
Из ливневок били «фонтаны», по дорогам плыли автобусы, хотя синоптики на прошлой неделе говорили, что катастрофических дождей больше не будет. Исправить ситуацию кардинально невозможно: городская ливневка не рассчитана на случаи, когда льет как из ведра
Петербургское метро – это единственный в мире аквапарк с билетами по 45 рублей: Итоги катастрофического ливня и прогнозы на будущее
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