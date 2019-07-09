2019-07-09T20:05:05+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Как Петербург пережил второй «тропический» ливень за неделю

Улицы пересекали вброд. Фото: vk.com/unreleased_dtpУлицы пересекали вброд. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Из ливневок били «фонтаны», по дорогам плыли автобусы, хотя синоптики на прошлой неделе говорили, что катастрофических дождей больше не будет. Исправить ситуацию кардинально невозможно: городская ливневка не рассчитана на случаи, когда льет как из ведра

Петербургское метро – это единственный в мире аквапарк с билетами по 45 рублей: Итоги катастрофического ливня и прогнозы на будущее

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