«Разбили бутылку об голову и осколками изрезали лицо»: Одноклассницы убили подругу из-за зависти к ее внешности
Вику убили школьные подруги - говорят, что из-за того, что она была красивее ихФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изначально местные жители думали, что со студенткой расправился маньяк, но правда оказалась гораздо страшнее. Девушкам по 16-17 лет, они дружили с детства
ТОЛЬКО У НАС. Подруги жестоко убитой в Архангельске девушки не верят в официальную версию следствия
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