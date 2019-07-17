2019-07-17T20:41:09+03:00
Только у нас. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

«Разбили бутылку об голову и осколками изрезали лицо»: Одноклассницы убили подругу из-за зависти к ее внешности

Вику убили школьные подруги - говорят, что из-за того, что она была красивее ихВику убили школьные подруги - говорят, что из-за того, что она была красивее ихФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изначально местные жители думали, что со студенткой расправился маньяк, но правда оказалась гораздо страшнее. Девушкам по 16-17 лет, они дружили с детства

ТОЛЬКО У НАС. Подруги жестоко убитой в Архангельске девушки не верят в официальную версию следствия

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