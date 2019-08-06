Петербургские водители – об ужесточении наказания за помеху «скорой»: «Как будут доказывать связь с гибелью пациента, непонятно»
В среднем каждый месяц в каждом регионе России от рук агрессоров страдают два медика при исполнении.Фото: Олег ЗОЛОТО
С начала года в Петербурге наказали 59 водителей, которые не пропустили медиков. С 6 августа ответственность за такие нарушения повышается многократно, можно даже получить до четырех лет колонии
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Куда деваться с дороги если за спиной скорая с мигалкой?
00:00
00:00