2019-08-06T22:07:23+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Петербургские водители – об ужесточении наказания за помеху «скорой»: «Как будут доказывать связь с гибелью пациента, непонятно»

В среднем каждый месяц в каждом регионе России от рук агрессоров страдают два медика при исполнении.В среднем каждый месяц в каждом регионе России от рук агрессоров страдают два медика при исполнении.Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала года в Петербурге наказали 59 водителей, которые не пропустили медиков. С 6 августа ответственность за такие нарушения повышается многократно, можно даже получить до четырех лет колонии

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Куда деваться с дороги если за спиной скорая с мигалкой?

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