«Папа, пожалуйста, открой глазки»: Жена боксера Дадашева рассказала «КП», как двухлетний сын попрощался с отцом
Отец был без ума от своего сына. Ребенку пока не решились сказать, что папы больше нет... Фото: предоставлено Елизаветой Дадашевой
Врач спортсмена был в шоке от боли, которую тот пережил в бою. Супруге Максима он сказал: «Если и есть супермен, то это ваш муж»
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Жена боксера Максима Дадашева готова судиться с рефери, который не остановил смертельный бой
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